جولات ميدانية لتسويق برامج التدريب المهني في الطفيلة

الوكيل الاخباري - باشر فريق التسويق والاعلام بمعهد التدريب المهني للذكور بمحافظة الطفيلة بتنفيذ جولات ميدانية على مؤسسات القطاع العام وشركات ومصانع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات وغرف التجارة والصناعة والبلديات وغيرها، لتعزيز الشراكة بين المعهد وكافة القطاعات التنموية في الطفيلة وتسويق البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد.



وقال مدير المعهد المهندس محمد الشرايدة، إن المعهد بدأ بباكورة اجتماعاته مع العاملين بمديرية العمل في الطفيلة بحضور مدير العمل عثمان المصري، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على ضرورة تفعيل دور المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" بالتعاون مع مديرية العمل وتوعية الخريجين بها وتسجيل خريجي المعهد عليها وعقد الورش التوعوية لمتدربي المعهد .

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