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الأربعاء، 22-12-2021 05:23 م

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات/ قسم الطلبة، محاضرة للتوعية بمخاطر آفة المخدرات وكيفية مواجهتها.

وأثنى عميد شؤون الطلبة، الدكتور محمد عبد الوهاب المحاسنة، على جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في إرساء قواعد الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن والمواطن، مؤكداً الدور الكبير الذي تلعبه إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة عبر حزمة البرامج التدريبية الموجهة لتوعية الطلبة حيال الحد من هذه الآفة.

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