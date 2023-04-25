جولة تفقدية لمحافظ عجلون على المشاريع السياحية براجب

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف اليوم الثلاثاء، المشاريع السياحية والاستثمارية في منطقة راجب بمحافظة عجلون للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجهها.



وأكد الشريف أهمية تقديم الدعم لأصحاب المشاريع السياحية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للوقوف على ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع للعمل على حلها من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .



وبين الشريف أن دعم هذه المشاريع ينعكس بشكل على إيجابي على المواطن من خلال توفير فرص للمتعطلين عن العمل وعلى المجتمع من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

اضافة اعلان