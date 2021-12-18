جولة سياحية أوروبية بواسطة سيارات مجهزة في المثلث الذهبي

الوكيل الإخباري - انتهت، امس الجمعة، مجموعة اوروبية من جولتها بين المواقع الأثرية والسياحية والسكنية في مناطق المثلث الذهبي انتهاء بالبترا بواسطة سيارات مجهزة بجميع سبل العيش ومتطلبات الرحلات.

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وتتميز هذه المجموعة بتجوالها عالميا بهذه الطريقة التي تعد منتجا سياحيا جديدا في المدينة الوردية.



واكد مدير السياحة والاعلام في إقليم البترا صبري الفضول ان السلطة قدمت جميع التسهيلات لهذه المجموعة لتشجيع هذا النوع من السياحة، واطلاعهم على ما تزخر به المدينة من مواقع سياحية وأثرية وخدمات، لافتا إلى انه تم اتاحة المبيت لهم في القرية التراثية التابعة للسلطة في منطقة البترا الصغيرة.



وتسعى الجهات الرسمية إلى منح هذا النوع من الرحلات مزيدا من التعاون والتسهيلات، باعتباره نمطا جديدا سيسهم بزيادة أعداد السياح وإطالة مدة اقامتهم.



وأشاد زوار المجموعة بتعاون الجهات الرسمية وترحاب الأردنيين، الذي زاد رحلتهم متعة وراحة.



وقال أحد السياح المشاركين نيكولاس، إن الرحلة كانت خبرة مميزة في الأردن ولم يتوقع الجمال الذي شاهده في الاردن وواقع الطرق والخدمات.



واضاف منظم الرحلة اوليكس " الاردن بلد جميل جداً، وأشياء كثيرة يمكن مشاهدتها هنا وأمور كثيرة تجذب الاهتمام، بهذه الطريقة بدأنا رحلتنا إلى الأردن، حيث قمنا بشحن مركباتنا من ألمانيا إلى العقبة بواسطة السفن وبدأنا مسارنا بعد ذلك".

