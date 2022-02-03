ضبط سائق حافلة يقود بتهور خلال بثه فيديو مباشر في إربد

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة السير رصدوا صباح اليوم الخميس، قيام سائق حافلة كبيرة بإستخدام تقنية البث اللايف عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي ، وكان خلال البث المباشر يقود الحافلة بطيش وتهور ويخرج قدمه من نافذة الحافلة بشكل يهدد حياة مستخدمي الطريق ويعرض حياتهم للخطر .

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وأكد الناطق الإعلامي انه جرى على الفور متابعة البث وتحديد مكان توجه الحافلة في إحدى مناطق محافظة إربد حيث تم إيقاف المركبة وضبط السائق وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.





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