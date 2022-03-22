الكلالدة: التشريعات منحت وزير الإدارة المحلية ملء المقاعد الشاغرة المخصصة للمرأة بالتعيين

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن التشريعات منحت وزير الإدارة المحلية في حال كان عدد المترشحات أقل من عدد المقاعد المخصص لهن في الدائرة الانتخابية، ملء الشواغر بالتعيين من النساء المدرجة أسمائهن في سجلات الناخبين. اضافة اعلان





وأشار الكلالدة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، إلى وجود دوائر انتخابية عدد المترشحات فيها لمجالس للبلديات والمحافظات أقل من نسبة المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) التي حددها القانون.



وبين أن هناك دوائر تتساوى فيها نسبة المترشحات بالنسبة المحددة للكوتا، ودوائر أخرى شهدت ارتفاعا بعدد المترشحات عن نسبة الكوتا، مشيرا إلى أن إعلان النتائج ستكون عند الانتهاء مباشرة من فرز وتجميع الأوراق وتدقيقها.