حبس موظف حكومي 5 سنوات وتغريمه 1.5 مليون دينار إثر اختلاسه أطنانا من الشَّعير

الوكيل الاخباري - دانت الهيئة القضائية الثَّالثة، والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظفا حكوميا يعمل أمين مستودع، باختلاس أكثر من 3 آلاف و400 طن من مادة الشَّعير، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة وحبسه لمدة 5 سنوات، وتغريمه أكثر من مليون و 400 ألف دينار.



وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وحضور المدعي العام محمود الفريحات، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

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