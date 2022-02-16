الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت الحكومة تحديد الصحف اليومية الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2022.



وقال وزير العدل أحمد الزيادات، في عدد الجريدة الرسمية الصادر الأربعاء، إن الصحف الأوسع انتشارا للعام الجاري تتمثل بصحيفة الغد، وصحيفة الرأي وصحيفة الدستور.



ولفت إلى أن القرار يأتي استنادا إلى تعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا بناء على أحكام المادة (1/12) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأحكام المادة 116 من قانون التنفيذ.

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