حبنكة: إقبال ضعيف على المستلزمات المدرسية

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة، إن الحركة الشرائية على القرطاسية واللوازم المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني الحالي ما زالت ضعيفة ودون المأمول.

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وبيّن حبنكة لـ " الوكيل الإخباري" أن بعض العائلات تسوقت مُستلزمات الطلبة من الفصل الماضي، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن تنشط الحركة مع صرف رواتب الشهر الحالي، ودوام المدارس الخاصة بداية الشهر القادم.



وحول الأسعار، أوضح أنه لم يطرأ أي ارتفاع على الأسعار، وأغلب التجار اعلنوا عن عروض تشجيعية، مؤكداً أن القرطاسية والمستلزمات المدرسية متوفرة وتغطي حاجة السوق.



وتوقع حبنكة أن يطرأ ارتفاع على الأسعار مع بداية العام الدراسي القادم، قائلا:" إن الطلبيات الجديدة للتجار خاصة التي تأتي من الصين قد تشهد ارتفاعاً إذا ما استمرت أزمة الشحن في العالم" .