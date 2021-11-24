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الأربعاء، 24-11-2021 03:02 م

حجاوي: 13% من وفيات كورونا اخذوا جرعة واحدة فقط

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الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات 

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن 13% من وفيات كورونا بالأردن هم من المطعمين بلقاح كورونا.

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وقال الحجاوي لـ "الوكيل الإخباري" إن وفيات كورونا بالمملكة من المطعمين بلقاح كورونا آخذين لجرعة واحدة فقط أو لم يأخذوا الجرعة المعززة.


وأشار إلى أن 18% يدخلون المستشفيات من فئة الأشخاص المطعمين بلقاح كورونا، مبينا أنهم لم يأخذو الجرعة المعززة أو لم يمر على تلقيهم الجرعة الثانية أسبوعين.


وأضاف أن جرعة واحدة من لقاح كورونا لا تحمي الشخص من الإصابة بكورونا.
ونوه إلى أن 10 من وفيات يوم أمس أعمارهم أقل من الـ 65 عام من أصل 26 وفاة وذلك بسبب عدم اقبال فئة 65 عاما فما فوق بأخذ الجرعة المعززة.


وكان وزير الصحة فراس الهواري، قال في تصريح سابق إن أكثر من 87 % من وفيات كورونا بالأردن هم من غير المطعمين بلقاح كورونا.

وأضاف الهواري أن 82 % ممن يدخلون المستشفيات من فئة الأشخاص غير المطعمين من لقاح كورونا.

 

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