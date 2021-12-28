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الثلاثاء، 28-12-2021 03:43 م

حجب التطبيقات عن مناطق يعقد بها امتحان تكميلية التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أوعزت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشركات الاتصالات المعنية بحجب تطبيقات المراسلة التي تؤثر على سير امتحانات تكميلية شهادة الثانوية العامة" التوجيهي" تحقيقاً للعدالة ولمصداقية النتائج.

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وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إنّ عملية الحجب ستكون خلال ساعات انعقاد الامتحانات فقط، حيث ستبدأ بـ 30 كانون الأول 2021 حتى 22 كانون الثاني2022، في مدارس الأردن التي سيتم عقد الامتحانات التكميلية فيها.


وأشارت، إلى أن عملية الحجب للحفاظ على نزاهة التوجيهي الذي يعتبر مصلحة وطنية عليا وأساس العملية التعليمية والأكاديمية، ولضرورة أن تعكس النتائج قدرات الطلاب من خلال تحقيق العدالة والشفافية، وكخطوة احترازية لمنع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات.


ولفتت، إلى أن الحجب يتم قبل دقائق قليلة من بدء الامتحانات وينتهي بعدها بقليل.


وأكّدت الهيئة، أنه ونتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج منطقة المدارس ولكنها بطبيعتها مؤقتة وتتم لتحقيق الغاية منها، مشيرة إلى أن هنالك تنسيقا مستمرا ومتواصلا بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.

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