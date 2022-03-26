وزير التربية والتعليم يوضح حول دوام المدارس في رمضان

الوكيل الإخباري

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- أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس أن تحديد دوام الطلبة في المدارس خلال شهر رمضان المبارك مرتبط بقرار مجلس الوزراء حول الدوام خلال الشهر الفضيل.وقال عويس لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستضع جدول الدوام بناءً على الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى الآن.وكان مصدر حكومي مطلع رجح اتخاذ قرار تحديد الدوام الرسمي للموظفين في شهر رمضان المبارك خلال الأسبوع الحالي.وتوقع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، أن يكون الدوام من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.وقال إنه سيتم استثناء الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك من القرار، على أن يعود الدوام الرسمي بعد شهر رمضان إلى ما هو عليه الآن.يشار إلى أن شهر رمضان المبارك سيبدأ فلكيا في 2 نيسان المقبل على أن يكون 2 أيار المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد.