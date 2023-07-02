الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة زينب في إربد

برنامج جولات الترخيص المتنقل لشهر تموز الحالي

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تموز - أسماء

في حالة نادرة.. وفاة حاج مصري على خطى والده وجده أثناء أداء مناسك الحج

نحو 190 ألف طالب يتقدم لامتحان "التوجيهي" الثلاثاء

776 مليون يورو استثمرها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في الأردن خلال 6 أعوام

طيران الاحتلال يستهدف بعض النقاط في محيط حمص بسوريا

وصول أكثر من 10 آلاف حاج الحدود الأردنية صباح اليوم

حادث مروع في مأدبا .. وفاتان و8 إصابات

"قمر الغزال" .. السماء على موعد مع أول بدر عملاق في 2023

الأحد، 02-07-2023 09:51 ص

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة زينب في إربد

AWN_60727image_story


الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اثر وفاة الشابة زينب جابر سريس  فجر اليوم الأحد في إربد.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشابة زينب ثلاثينية توفيت اثر اصابتها بمرض عضال.

وأضافوا أنه سيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد صلاح الدين في حي التركمان .

ونعاها عدد كبير من اصدقائها وأقاربها وزملائها في صندوق المرأة عبر مواقع التواصل مستذكرين مناقبه الحسنة.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاتها ودعوا الله ان يُلبسها ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b34c7c13665 (1)

برنامج جولات الترخيص المتنقل لشهر تموز الحالي

القوات المسلحة

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تموز - أسماء

M63A8879

نحو 190 ألف طالب يتقدم لامتحان "التوجيهي" الثلاثاء

00000

وصول أكثر من 10 آلاف حاج الحدود الأردنية صباح اليوم

11

حادث مروع في مأدبا .. وفاتان و8 إصابات

357024249_1935927616781114_1107659643820309709_n

الحزن يجتاح مواقع التواصل اثر وفاة الشاب المومني بحادث سير في أمريكا

أخبار متعلقة
357024249_1935927616781114_1107659643820309709_n

الحزن يجتاح مواقع التواصل اثر وفاة الشاب المومني بحادث سير في أمريكا

201908150518281828

جريمتا قتل في الأردن بثاني أيام العيد والنشطاء يستهجنون

wwwww

الحزن يخيم على مواقع التواصل إثر وفاة العقيد المتقاعد مناع أبو ريشة

ترخيص-متنقل

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

8

حزن يعم مواقع التواصل بوفاة الشاب محمد الدهني

61d44edc29bb2daf7f356c68995a5e25

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة