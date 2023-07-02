حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة زينب في إربد

الوكيل الإخباري-

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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اثر وفاة الشابة زينب جابر سريس فجر اليوم الأحد في إربد.ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشابة زينب ثلاثينية توفيت اثر اصابتها بمرض عضال.وأضافوا أنه سيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد صلاح الدين في حي التركمان .ونعاها عدد كبير من اصدقائها وأقاربها وزملائها في صندوق المرأة عبر مواقع التواصل مستذكرين مناقبه الحسنة.وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاتها ودعوا الله ان يُلبسها ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان .