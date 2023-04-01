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السبت، 01-04-2023 01:48 م

حضور جماهيري لأمسية رمضانية نظمتها أمانة عمان

ان


الوكيل الاخباري - شهدت الأمسية الرمضانية التي أقامتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى، مساء امس الجمعة، في جاليري رأس العين، حضورا جماهيريا كبيرا.

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وتأتي هذه الأمسية التي نظمت بالتعاون مع جمعية الثقافة العربية الإسلامية، بحضور العديد من العائلات، ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني، الذي انطلق مع بداية الشهر الفضيل ويستمر حتى انتهائه.


وأحيت فرقة الإنشاد الهاشمي التابعة للجمعية، أغلب فقرات الأمسية، وأدت الأناشيد الدينية والروحانية المرحبة بقدوم شهر رمضان الفضيل وتغنت أيضا برسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وعشقه الأبدي من قبل المسلمين، مُعددة فضائله ومكارم الأخلاق التي تحلى بها حبيب الله ورسوله.


وعلى إيقاع "رمضان جانا وفرحنا بو.." تفاعل الجمهور مع فرقة الإنشاد الهاشمي، فيما ردد الصغار والكبار مع منشدي الفرقة بعض الأبيات والأناشيد الروحانية التي تعظم الذات الإلهية، وتستذكر مناقب الرسول الكريم، وتعبر عن الفرح بأجواء قدوم رمضان، شهر العبادة والغفران.


واستُهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم عزف السلام الملكي، كما تضمن موعظة رمضانية قدمها الشيخ طارق العنبتاوي، تحدث فيها عن المعاني العظيمة لرمضان الكريم والقيم الدينية والأخلاقية التي على المسلمين التحلي بها، حيث لاقت استحسان الحضور.


وتضمنت الأمسية، معرضا للكتاب يقام على هامش أيام وفقرات البرنامج الثقافي الرمضاني في الشهر الفضيل. 


يشار إلى أن الأمسية أُقيمت برعاية مدير دائرة البرامج والمرافق الثقافية بأمانة عمان عبد الهادي راجي المجالي وأمين سر جمعية الثقافة العربية الإسلامية الدكتور طلال الحمصي.


يذكر أن البرنامج الثقافي الرمضاني الذي تنفذه دائرة المرافق والبرامج الثقافي بأمانة عمان يتضمن في أيامه وأمسياته المختلفة فقرات وفعاليات متنوعة تشمل الأناشيد الرمضانية والمحاضرات والمواعظ وفقرات مخصصة للأطفال وللأسر.

 




 

 


 

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