حفل وداع للسفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أقامت وزارة الخارجية الرومانية حفلاً وداعياً في العاصمة الرومانية بوخارست، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السفير الأردني في رومانيا سفيان سلمان القضاة، كسفير للمملكة الأردنية الهاشمية لدى رومانيا.وألقى وزير الدولة في وزارة الخارجية الرومانية Luca Niculescu، خلال الحفل كلمة أثنى فيها على الجهود التي بذلها السفير القضاة خلال فترة عمله في رومانيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا.من جانبه، قدم السفير القضاة شكره وتقديره لوزير الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ولجميع المسؤولين في رومانيا على التعاون المثمر الذي حظي به خلال فترة عمله، متمنياً لرومانيا الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.وحضر الاحتفال Nicolae Comanescu المستشار السياسي لرئيس الوزراء الروماني، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى رومانيا.