الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع ملك البحرين في موسكو غداً

وزير الخارجية الهنغاري: الأردن يستحق كل الدعم من أوروبا

بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

حماس: نرحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الخدمات الطبية: لن نستقبل أي بطاقة تأمين صحي منتهية الصلاحية

ترصيد غرامات المسقفات التي دفعها المواطنين للبلديات المشمولة بالعفو العام

قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة لليوم الرابع

كوربن: حان وقت اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية

الضمان الاجتماعي يوضح بشأن بيع الراتب التقاعدي

الأربعاء، 22-05-2024 12:52 م

حقوق الإنسان: ملاحظات لم تؤثر على سير انتخابات الجامعة الأردنية

WhatsApp Image 2024-05-22 at 12.50.12 PM


الوكيل الإخباري - تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان مراقبة انتخابات "مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنيّة" أمس الثلاثاء، بما فيها مرحلة فتح الصناديق، ومجريات مرحلة الاقتراع، وإغلاق الصناديق عند الساعة الخامسة مساءً، ومرحلة الفرز وجمع الأصوات، وقد سجّل المركز ملاحظات أوردها في بيانين سابقين.اضافة اعلان


وحول مرحلة إغلاق صناديق الاقتراع، سجّل الفريق بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، وتتمثل في عدم توفر طلبات اعتراض لدى لجان الاقتراع والفرز، وعدم إعداد بعض اللجان محاضر إغلاق للصناديق، والتجمهر من قبل الطلبة أمام مراكز الاقتراع ومحاولة إحداث شغب، ويقترح المركز بهذا الإطار أن تنص تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية وإرشادات لجان الاقتراع والفرز على ضرورة إلزامية إعداد محاضر فتح وإغلاق صناديق الاقتراع. كما لاحظ المركز عدم وجود آلية واضحة وموحدة ومعلنة مسبقا فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الاعتراض لدى لجان الاقتراع والفرز.

وحول مرحلة الفرز وجمع الأصوات لاحظ الفريق الراصد صغر مساحة بعض قاعات الاقتراع والفرز، مما سبب اكتظاظاً عند الفرز، وعدم استخدام الوسائل التقنية الحديثة في عملية الفرز بدلاً من الوسائل التقليدية؛ الأمر الذي سيسهل عمل اللجان ويوفر الوقت والجهد.

وقام المركز بتزويد اللجنة العليا للإشراف على العملية الانتخابية بملاحظاته تباعاً، بهدف تجويد العملية الانتخابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وثمن المركز استجابة اللجنة للملاحظات الواردة من المركز ومتابعتها خلال مجريات العملية الانتخابية والعمل على تصويب أوضاعها علماً بأن جميع الملاحظات التي أوردها الفريق للجنة لم تؤثر على سير العملية وسلامتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716377870051

الخصاونة يستقبل عدداً من القيادات الإعلاميَّة العربيَّة المشاركين في منتدى الأردن للإعلام والاتِّصال الرَّقمي

664ce739ea2bc

وزير الخارجية الهنغاري: الأردن يستحق كل الدعم من أوروبا

6647b9c6-66fa-43c7-9a00-e9f4a96feb9a

بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

474972

الدفاع المدني: التعامل مع 1397 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

664ce739ea2bc

وزير الشؤون السياسية: لا بد من تجسيد الإرادة الشعبية بالانتخابات البرلمانية المقبلة

441958706_759951722954737_6440495158902075857_n

أكاديمية المهندسين تعقد ورشة عمل بعنوان "التدريب التجريبي"

أخبار متعلقة
image (17)

بينهم 9 أردنيين .. خروج أطباء متطوعين علقوا في قطاع غزة

1715771239842

الوطني لحقوق الإنسان يثمن الجهود الوطنية في حماية الأسرة

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل

001

إعلان الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات النيابية

1000464544

رئيس الديوان الملكي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة إربد

1000464506

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي