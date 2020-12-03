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الخميس، 03-12-2020 02:56 م

حقيقة رصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع بعمان

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الوكيل الاخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر رحامنة صحّة الخبر المتداول حول تخصيص الأمانة جائزة مالية لمن يستطيع أن يتلقط صورًا لخمسة مناهل في الشوارع الرئيسة مُصمَّمة بشكلٍ جيّد وعلى مستوى الشارع وليست هابطة.
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وأشار في تقرير لمركز"أكيد"، إلى أن الخبر عارٍ عن الصحّة ولم يصدر عن الأمانة ما ذُكر في الخبر، وأن المناهل في شوارع العاصمة عمّان مُنفَّذة وفقًا لعروض فنيّة وتصاميمَ هندسية مدروسة.

وقال  "أكيد": "نشرت وسيلة إعلام محليّة مادّة بعنوان "الامانة ترصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع!"، قالت فيها إن أمانة عمّان الكبرى خصَّصت جائزة مالية لمن يستطيع أن يتلقط صورًا لخمسة مناهل في الشوارع الرئيسة مُصمَّمة بشكلٍ جيّد وعلى مستوى الشارع وليست هابطة، وهو ما تبيَّن عدم صحّته".


 




 

 


 

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