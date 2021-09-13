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الإثنين، 13-09-2021 11:33 ص

حكم بتغريم طبيب عيون أردني

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الوكيل الاخباري- قضت محكمة جزائية في عمان بإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي طبيب عيون بتأدية مبلغ (12371) ديناراً  للمدعي بالحق الشخصي.

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وجاء في الحكم ، أن الطبيب المشتكى عليه وأثناء قيامه بإجراء عملية زراعة عدسات للمدعي بالحق الشخصي التي تم الاتفاق على إجرائها، وبالتحديد أثناء إجرائها في العين اليسرى للمدعي ونتيجة لعدم فتح العدسة بشكل تلقائي كما يفترض أن يحصل مما اضطر الطبيب المدعى عليه لإزالة هذه العدسة واثناء قيامه بذلك تسبب بجرح العدسة الربانية لعين المدعي اليسرى.

وإحدث ذلك قطب داخل العين وازالة العدسة الربانية واستبدالها بعدسة أخرى، مما أدى الى الحاق الضرر بالمدعي بالحق الشخصي،.

وثبت للمحكمة وبالرجوع الى تقرير الخبرة والبيانات المقدمة أنه لحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية قدرها الخبير بالنسبة للضرر المادي بمبلغ (5371) ديناراً وبالنسبة للضرر المعنوي بمبلغ (7000) دينار.

 

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