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الأحد، 03-10-2021 03:22 م

حماية المستهلك تثمن قرار الأمانة بتخصيص 22 موقعا مجانيا للأسواق الشعبية

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الوكيل الإخباري - ثمنت جمعية حماية المستهلك، قرار لجنة أمانة عمان الكبرى بتحديد 22 موقعا مجانيا في مناطق مختلفة من العاصمة عمان لتكون ساحات مخصصة (للبسطات) من أجل معالجة المشاكل التي كانت تسببها هذه البسطات خلال السنوات الماضية بسبب مواقعها العشوائية.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن هذا القرار سينظم آلية البيع في هذه البسطات وسينهي كافة المشاكل التي تواجه الجهات المختصة ذات العلاقة والباعة، وان تخصيص أماكن محددة لها تكون بعيدة عن الأرصفة المخصصة للمارة والشوارع الرئيسية، ستقلل من حدوث الازمات.

 

وطالب عبيدات من مجالس البلديات في جميع محافظات المملكة أن تحذو حذو مجلس أمانة عمان وأن تتخذ قرارا بتخصيص قطع أراض مجانية لأصحاب البسطات. وشدد على ضرورة أن يتم الالتزام من قبل الباعة بشروط الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي يتم عرضها في الهواء ما قد يعرضها لأشعة الشمس والأتربة وبالتالي تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري.


 




 

 


 

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