حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



قالت جمعية حماية المستهلك أن بداية كل موسم شتوي يلمس المواطن ارتفاع أسعار المدافئ بكافة أنواعها في الأسواق.





ودعت حماية المستهلك التجار والمنتجين والموزعين وتجار التجزئة أن يكتفوا بهامش ربح معقول وأن تصبح المدافئ في متناول يد الجميع ومراعاة الفروق الاقتصادية.



وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الجولات على الأسواق وفرض الرقابة على أسعار السلع .



وحذرت حماية المستهلك من عمليات الغش والخداع التي يتعرضون لها المواطنين من قبل فئة من ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف وحلول فصل الشتاء.







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