الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول عند صفر

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

مالية النواب تتبنى مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

توقعات بإقبال مضاعف على الكافيهات والمقاهي مع بدء دور الـ 16 لكأس العالم

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

المركزي يحذر المواطنين من منصات مالية إلكترونية تدعي الربح السريع

الأربعاء، 30-11-2022 12:44 م

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

1120225103553218479966


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قالت جمعية حماية المستهلك أن بداية كل موسم شتوي يلمس المواطن ارتفاع أسعار المدافئ بكافة أنواعها في الأسواق.


ودعت حماية المستهلك التجار والمنتجين والموزعين وتجار التجزئة أن يكتفوا بهامش ربح معقول وأن تصبح المدافئ في متناول يد الجميع ومراعاة الفروق الاقتصادية.

وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الجولات على الأسواق وفرض الرقابة على أسعار السلع .

وحذرت حماية المستهلك من عمليات الغش والخداع التي يتعرضون لها المواطنين من قبل فئة من ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف وحلول فصل الشتاء.


اضافة اعلان

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
p1-first-1-copy

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

M63A2668

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

11202223165637679274319

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول عند صفر

هطول مطري

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

1669799370865

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

7

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

أخبار متعلقة
112022219214346501738

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في وزارة الصناعة والتجارة - أسماء

1020221092633228262217

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصناعة والتجارة - أسماء

M63A1241 - Copy

حماية المستهلك تحذر من زيت زيتون مغشوش في الاسواق

11202123125431252616518

حماية المستهلك تدعو للتأكد من السعر قبل وبعد العروض

120222142532270299175

حماية المستهلك تدعو للتأكد من ختم ووزن اسطوانات الغاز المنزلية

olive-oil_0

تحذيرات من الصناعة والتجارة للمواطنين عند شراء زيت الزيتون