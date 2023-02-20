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الإثنين، 20-02-2023 11:00 ص

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين بالتسمم الغذائي

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين حول عدم التزام مطاعم الوجبات السريعة بالشروط الصحية.

وطالبت حماية المستهلك بالتوجه الى الطعام الطازج والذي يتم تحضيره في المنزل لضمان توافر الشروط الصحية فيها .

وأضافت حماية المستهلك عبر "الوكيل الإخباري" إن الوجبات السريعة تحتوي على هرمونات قد تؤدي إلى إصابة الشخص بامراض مزمنة.

ودعت الجهات ذات العلاقة بالقيام بالدور الرقابي والمتابعة المستمرة وبما ينص عليه القانون لضمان توفر سلامة للاغذية وفرض العقوبات على المتسببين والمخالفين.

وتابعت حماية المستهلك خلال الايام الماضية الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام الرسمية والمواقع الاخبارية باستهجان باصابة مواطنين بتسمم غذائي إثر تناول أطعمة فاسدة

 




 

 


 

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