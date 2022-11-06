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الأحد، 06-11-2022 01:39 م

حماية المستهلك للأردنيين: تزودوا بالمؤن مرة واحدة بالاسبوع

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الوكيل الإخباري - دعت حماية المستهلك المواطنين وربات البيوت إلى شراء الخضار والفواكه وباقي السلع التموينية من المحلات الصغيرة الفرعية القريبة من أماكن سكناهم.

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وأشارت حماية المستهلك، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المحلات القريبة لا تتطلب وسائل نقل من جهة كما أن أسعارها منخفضة، خاصة الخضار والفواكه عما تباع عليه في المحلات الكبيرة والمولات، ما سيوفر من فاتورة الشراء اليومية من جهة أخرى.


وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تستوجب من الجميع التريث والانتباه قبل عملية الشراء والبحث عن الأماكن والمحلات التي تكون فيها أسعار الخضار والفواكه والسلع التموينية وباقي السلع معتدلة الأسعار وغير مبالغ فيها.


وأضاف أنه يفضل أن تكون عملية الشراء لمرة واحدة في الأسبوع، لتوفير الجهد والوقت والتخفيف أيضا من فاتورة شراء المشتقات النفطية (البنزين والسولار) التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الأسر.


وأشار الدكتور عبيدات، إلى أننا الآن أصبحنا على مشارف فصل الشتاء، ما يعني زيادة في فاتورة شراء المحروقات (الكاز والسولار والغاز) التي ارتفعت أسعارها خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، ما يعني مصاريف إضافية على فاتورة الشراء المنزلية، الأمر الذي يستوجب وضع خطة لترشيد الاستهلاك على جميع المشتريات اليومية والابتعاد عن شراء السلع والكماليات غير الضرورية والتي من الممكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي وتأجيل شرائها للمستقبل.


 




 

 


 

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