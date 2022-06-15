حملة للتبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري- اقيمت في مركز الأميره ايمان بنت عبدالله الثاني ومستشفى الامير زيد بن الحسين ومركز الأورام العسكري حملة للتبرع بالدم شارك بها متبرعون من كافة أطياف المجتمع من مدنيين ومنتسبي القوات المسلحة والامن العام.

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يشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بدم ١٤ حزيران من كل عام من خلال حمله للتبرع بالدم إضافة للعمل على إعطاء محاضرات توعوية توضح أهميه النقل الآمن للدم ومشتقاته للمرضى والنقص الذي تعاني منه العديد من الدول في العالم من وحدات الدم وخاصة في الظروف الطارئة من حوادث وكوارث وجائحات ، ولهذا كانت التوعية باهمية وجود تبرع طوعي ، مجاني ومنتظم طيلة ايام العام لرفد بنوك الدم بكميات كافية حيث لا بدائل له .



ومن الجدير بالذكر ان عملية التبرع بالدم هي عملية آمنة تتم تحت اشراف كوادر مختصة كما تعود بالمنفعة الصحية الجسدية والمعنوية على المتبرع بالدم.

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