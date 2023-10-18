حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

الوكيل الإخباري- ينظّم مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية غربي إربد، غداً الخميس، حملة للتبرّع بالدم داخل المستشفى .

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وقال مدير المستشفى، الدكتور أسامة ابو سنينة ، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تأتي بالتشاركية مع الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي ضمن المسؤولية الاجتماعية والطبية، تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم الوطني لصالح المرضى.



وأضاف أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً ، داعيا المواطنين للمشاركة بالحملة تجسيداً للأهداف الإنسانية في انقاذ المحتاجين لزمر الدم.

