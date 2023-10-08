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الأحد، 08-10-2023 03:20 م

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الشونة الشمالية وعين الباشا

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الوكيل الإخباري - أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع المنسق الأمني ومديرية مياه عين الباشا ومديرية مياه الشونة الشمالية عن ضبط اعتداءات لتزويد منازل وتعبئة مياه صهاريج مخالفة في مناطق الشونة الشمالية وعين الباشا من الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخط وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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وبالتفاصيل قالت وحدة الرقابة الداخلية إنه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداء في منطقة عين الباشا نتيجة تراجع كميات المياه المزودة للمواطنين تم تنسيق الحملة مع إدارة المياه حيث تم ضبط وفصل اعتداءات عدد 2 في منطقة المرامل مسحوبة من الخط الناقل قطر 4 انش لتزويد منازل وتعبئة صهاريج وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واحالة القضية للقضاء .  


وفي منطقة الشونة الشمالية منطقة المنشية تم تنظيم حملة مع إدارة مياه الشونة وضبط اعتداءات على خط رئيسي لتزويد منازل بطريقة مخالفة حيث تم فصلها وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة. 


وشددت الوزارة/ سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنت على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين مؤكدة ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية.

 




 

 


 

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