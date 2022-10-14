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الجمعة، 14-10-2022 08:49 م

حنيفات: الرعاية التي يحظى فيها قطاع الزراعة غير مسبوقة

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن الرعاية التي يحظى فيها قطاع الزراعة تعد غير مسبوقة، بجهود من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف حنيفات عبر التلفزيون الأردني، أن الرعاية الملكية للقطاع دفع الحكومة للإنفاق على القطاع من خلال بند الإنفاق الرأسمالي.

وأكد أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة جدا مرتبطة بمؤشرات أداء مع سعي إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين في القطاع، مضيفا أن الوزارة لديها العديد من البرامج التدريبية المستمرة.

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