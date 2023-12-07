حوارية بإربد بعنوان "الدبلوماسية الأردنية جهود وفرص"

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد اليوم الخميس،حوارية بعنوان "الدور الدبلوماسي الأردني جهود وفرص" .



وأكد المومني خلال الحوارية إن الأردن "تميز بعقلانية التعامل مع الأزمات، خاصة في ظل أحداث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، حيث كان موقف جلالة الملك واضحاً وصريحاً، ويعبر عن موقف الحكومة والشعب الأردني الرافض للحرب والعدوان الاسرائيلي على غزة" مشيرا الى دور الأردن الدبلوماسي في القضايا الإقليمية، بموازاة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانسجام الموقفين الشعبي والرسمي في الوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة لايقاف الحرب على الاهل في غزة .

اضافة اعلان