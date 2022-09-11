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الأحد، 11-09-2022 08:07 م

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات لواء الطيبة" غربي إربد، اليوم الأحد، جلسة نقاشية بعنوان "المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة"، بمشاركة 20 فتاة من عضوات المركز.

وأوضحت المدربة غيداء علاونة، مفهوم الإعاقة وأنواعها ونظرة الإسلام لها وما يترتب لذوي الاحتياجات الخاصة من مسؤولية اجتماعية لغايات تمكينهم وإدماجهم في مجتمعاتهم في نواحي التعليم والعمل ومختلف الحقوق التي تنص عليها التشريعات المرعية.

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