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الأربعاء، 19-10-2022 09:35 م

حوارية بالأغوار الشمالية تناقش مخاطر المخدرات والتنمر الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - نظمت مدرسة جسر الشيخ حسين الأساسية للبنين بلواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول مخاطر المخدرات والتنمر الإلكتروني، بمشاركة طلبة ومعلمين في المدرسة.

وتحدث الملازم هادي بصول من قسم الشرطة المجتمعية بمركز أمن الشونة الشمالية، حول أهمية توعية الشباب بمخاطر آفة المخدرات على الصحة العامة وتأثيرها النفسي على المتعاطي وأسرته داخل المجتمع، مبيناً أنواع المخدرات وأشكالها وإجراءات الأمن العام في مكافحتها ومعالجة المتعاطين.

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