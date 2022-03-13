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انطلاق دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الحسين للشباب

الأحد، 13-03-2022 04:49 م

انطلاق دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الحسين للشباب

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الوكيل الاخباري - انطلقت الأحد، في المركز الإعلامي لمدينة الحسين للشباب، دورة أصدقاء الأمن العام، والتي تنفذ بالتعاون مع مديريات الإعلام والشرطة المجتمعية، والمنشآت الرياضية والعلاقات العامة والإعلام.

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وتشتمل الدورة، التي تستمر 3 أيام، على محاضرات لمختصين في فن التعامل مع الجمهور، وأمن الملاعب والجرائم الإلكترونية.


وتحدث مساعد مدير مركز أمن الحسين، الرائد خالد أبو قاعود في اليوم الأول، عن فن التعامل مع الجمهور، وإيصال المعلومات بالطريقة السليمة والسهلة، إضافة إلى الوضوح والمصداقية، وقدرة التأثير بشكل إيجابي والقدرة على الاقناع.


بدوره، أكد الملازم أول محمد السيايدة من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية أهمية الإعلام في نشر وإيصال المعلومات، إضافة إلى أهمية التعاون المستمر والدائم مع مدينة الحسين للشباب من أجل نشر الوعي والثقافة الأمنية.


وأشار مدير مدينة الحسين للشباب، بسام الخلايلة، إلى أهمية دورة أصدقاء الأمن العام في الوقت الذي تستعد به المدينة لاستقبال دوري المحترفين لكرة القدم، في أوائل نيسان المقبل.


 




 

 


 

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