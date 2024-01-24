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الأربعاء، 24-01-2024 02:40 م

الأردن يعزي الصين بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الانهيار الجبلي الذي وقع في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، والزلزال الذي ضرب مدينة ووشي في مقاطعة جيجيانغ شرق الصين، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف وتضامن الأردن مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



 




 

 


 

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