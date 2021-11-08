خبراء أوبئة يتحدثون عن متحور ‘هيهي’ الذي شغل الشارع الأردني

الوكيل الإخباري-خاص- قلل خبراء أوبئة بشأن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول ظهور متحور فيروسي جديد وخطير أُطلق عليه اسم "هيهي" وشغل العالم والأردنيين.

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وقال استشاري الوبائيات وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي انه تابع ما نشرته بعض وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول "هيهي" واصفاً المعلومات المتداولة بالاشاعات غير المبنية على اسس علمية او رسمية صادرة من منظمة الصحة العالمية.



وأكد حجاوي لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين أن المتحورات السائدة في العالم حالياً ليست شديدة وغير مثيرة للقلق .



بدوره أبدى استشاري الأمراض المُعدية، وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي استغرابه بشأن ما نُشر حول متحور "هيهي" بأنه يؤدي إلى الوفاة فجأة، مؤكداً انها معلومات غير صحيحة .



واشار بلعاوي خلال حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن هذا الفيروس لا وجود له وكل ما يتم تداوله هي إشاعات هدفها إخافة الناس ونشر القلق بينهم على حد وصفه.



ودعا بلعاوي المواطنين إلى عدم تصديق الأخبار التي يتم نشرها دون الاعتماد على مصادر علمية رسمية موثوقة ، وضرورة التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها.



وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبراً حول اعلان السُلطات الصينية ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يعرف بـ”متحور هيهي”، سُمّي نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها شرق البلاد، وانه أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني، ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل بحسب هذا الخبر.

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