خبراء صينيون يستعرضون تجربتهم في المسح الزلزالي بالاردن

الوكيل الإخباري -

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عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة BGP الصينية للحلول الجيوفيزيائية ورشة عمل متخصصة في "المسح الزلزالي".وتناولت الورشة العلوم المتطورة والطرق الجيوفيزيائية لاستكشاف البترول والثروات المعدنية والمنتجات والخدمات الجيوفيزيائية ومرافق البحث والتطوير الخاصة في هذا المجال و آلية تحويل المعلومات الميدانية وتحليلها وتفسيرها لغايات إستكشاف البترول والثروات المعدنية.وقدم خبراء الشركة الصينية توضيحا لمراحل المسح الشامل للعمل على الأرض، وآلية التفسير والتحليل، واستعرضوا تقنية الألياف الضوئية والاستشعار عن بعد، والمسح الإشعاعي، و تقنية الترددات المنخفضة، وتقنية الحرارة الأرضية وجودة البيانات وتدقيقها.وشكر مدير مديرية المشاريع في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان فريق الخبراء من الشركة وللمشاركين بالورشة من الوزارة على حرصهم على نقل المعرفة.