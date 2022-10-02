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الأحد، 02-10-2022 03:48 م

خبير أفاعي يوجه نصائح قبل بدء موسم قطف الزيتون

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حذر خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور من التعرض للدغات الأفاعي والعقارب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون واقتراب موسم البيات الشتوي للأفاعي.اضافة اعلان


وقال الصقور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأفاعي ماهرة في التسلق والاختباء داخل الأشجار، وهو ما يجب الحذر منه ومراعاته واتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال ارتداء أحذية طويلة وقفازات سميكة لتجنب اللدغ مع ضرورة تفقد أشجار الزيتون قبل البدء بقطف ثمارها.

وأضاف أنه يجب تفقد المفارش عند وضعها تحت الأشجار وعند رفعها للتأكد من عدم وجود أفاعي أو عقارب أو عنكبوت سام، لافتا إلى ضرورة تفقد "شوالات" الزيتون عند رفعها ونقلها إلى المركبات.

وأشار الصقور إلى أنه في حال تعرض شخص ما للدغة أفعى أو عقرب يجب إجراء الإسعافات الأولية مع الحفاظ على الهدوء ومن ثم التواصل مع الدفاع المدني أو نقل المصاب إلى المستشفى.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة منتصف تشرين أول الحالي، موعدا لبدء فتح معاصر الزيتون العاملة في المملكة لاستقبال ثمار الزيتون وعصرها.

 




 

 


 

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