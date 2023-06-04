خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

الوكيل الإخباري - وصف خبير الأمن السيبراني الأردني مجدي القبالين، الأحد، الثغرة المعلن عنها حديثا على برنامج iMessage لهواتف "أبل" بالخطيرة للغاية.

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وقال القبالين في منشور له عبر صفحته على "فيس بوك" إن الثغرة تستعمل من قبل إصدار جديد لنظام التجسس المعروف pegasus و أنظمة تجسس أخرى.



وأشار إلى أن شركة "أبل" أعلنت عن تحديث جديد وهو متوفر حاليا.



وفي وقت سابق حذر المركز الوطني للأمن السيبرانيّ من ثغرة خطيرة محتملة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون.



وقال المركز إنه يمكن استغلال الثغرة اختراق معلومات المستخدمين الشخصية، ونصح بتعطيل برنامج iMessage من خلال الإعدادات الخاصة بالهاتف المحمول إلى حين إصدار شركة أبل تحديث لبرامجها.

