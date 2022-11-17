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الخميس، 17-11-2022 10:02 ص

خبير: الأردن يمتلك فرصة ليكون مقرا لشركات تكنولوجيا عالمية

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الوكيل الإخباري - أكد الخبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم الرواجبة، أهمية منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد حاليا في منطقة البحر الميت للترويج للفرص المتاحة بالمملكة في هذا القطاع الحيوي والهام.

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وبين الرواجبة أن المنتدى يسهم بتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الشركات الأردنية ونظيرتها المشاركة من دول المنطقة والعالم ويمهد الطريق لإقامة شراكات تجارية معها، وتسويق الكفاءات والأيدي العاملة الأردنية في الأسواق الخارجية.


ولفت إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها المنتدى الذي تنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والشريك الاستراتيجي البنك المركزي، وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار، سيما في مجالات التقنيات الماليّة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، عالم الميتافيرس، البيانات الضخمة، المدن الذكية، إنترنت الأشياء، والجيل الخامس.


وأكد الرواجبة أن الأردن، وبدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني نجح في بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات قوي ومنافس، واستطاع استقطاب شركات عالمية باتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول التحول الرقمي لمختلف قطاعاتها التجارية والخدمية.


وأوضح ان المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا للمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة في ظل الموقع الجغرافي المميز، وما تتمتع به من الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة.

 




 

 


 

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