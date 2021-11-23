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الثلاثاء، 23-11-2021 08:39 ص

خبير طاقة: اتفاقية النوايا مع إسرائيل تشكل خطراً وجودياً على الأردن - فيديو

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الوكيل الإخباري - وصف الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي اتفاقية النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل لمبادلة المياه مقابل الطاقة أنها خطر كبير على الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي والزراعي.

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وأضاف الشوبكي " من الأولى على الحكومة إنشاء محطة تحلية مياه في محافظة العقبة لتوريد المياه إلى مناطق التجمع السكاني في الشمال.


ونوه إلى أن أمن الطاقة حاليا مرهون خارج الحدود الأردنية مما سيشكل خطرا على القرار الأردني.


ووُقِّع الأردن في معرض إكسبو 2020 دبي أمس الاثنين إعلان نوايا عام بين الأردن والأمارات وإسرائيل، للدُّخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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