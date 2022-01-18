الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 10:46 ص

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

resize


الوكيل الإخباري - قال الخبير المائي الدكتور دريد محاسنة، إنه لو امتلأت كل سدود الأردن بالماء لن تحل مشكلة الشرب التي نعانيها منذ سنوات.

اضافة اعلان

 

وبيّن المحاسنة لـ " الوكيل الإخباري" أن 15% فقط من معدلات المياه المُخزنة بالسدود تذهب للشرب، أما الباقي للزراعة والأعمال الصناعية الاخرى.


وأوضح أن هناك كُثر لا يدركون هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن سد الملك طلال وهو أكبر السدود لا يُستخدم منه شيء للشرب، وسد الوحدة على الحدود مع سوريا لا نحصل منه على حصتنا الكاملة.


وشدد محاسنة على أن حلّ مشكلة المياه في الأردن تكمن بمشاريع التحلية واقامة المحطات قرب السدود.


وختم أنه لا يمكن الحكم الآن على الموسم المطري الحالي، متأملا أن يكون موسماً مطرياً ممتازًا.


وقالت وزارة المياه والري أمس الاثنين، إن المعدل التراكمي لتخزين السدود وصل حتى إلى 93 مليون متر مكعب، بنسبة 27.7% من طاقتها الكلية البالغة 336.4 مليون م3.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
vh6dzy5wcGKg8Wehl41gILK7y5GWo3sZVJK2jLtO

الطراونة: توسعة صوامع العقبة والشمال

resize

الزراعة: نحصر أضرار الصقيع وسنعوض المتضررين

02-1_552_0

الصقيع يضرب محاصيل زراعية في وادي الأردن

عرباي حلوة

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

M63A9020

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

48a65136-7651-4b81-9606-1c4f29f6bfd1

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

أخبار متعلقة
لل

السدود تستقبل 1.5 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة - فيديو

1202213235539775394932

الصفدي: الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

السفير-هنري-ينذر-الأردن-قبل-حضوره...-730x438-1

السفير الأمريكي: “الطاقة مقابل المياه” اتفاق تجاري ولم نتدخل

12202118102028246760908

الأردن يطلب من المانيا دعم مشاريع تنويع مصادر المياه

82021910504179327973

عطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

520201224433342977176

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.25%