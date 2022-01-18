خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

الوكيل الإخباري - قال الخبير المائي الدكتور دريد محاسنة، إنه لو امتلأت كل سدود الأردن بالماء لن تحل مشكلة الشرب التي نعانيها منذ سنوات.

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وبيّن المحاسنة لـ " الوكيل الإخباري" أن 15% فقط من معدلات المياه المُخزنة بالسدود تذهب للشرب، أما الباقي للزراعة والأعمال الصناعية الاخرى.



وأوضح أن هناك كُثر لا يدركون هذه الحقيقة، مشيراً إلى أن سد الملك طلال وهو أكبر السدود لا يُستخدم منه شيء للشرب، وسد الوحدة على الحدود مع سوريا لا نحصل منه على حصتنا الكاملة.



وشدد محاسنة على أن حلّ مشكلة المياه في الأردن تكمن بمشاريع التحلية واقامة المحطات قرب السدود.



وختم أنه لا يمكن الحكم الآن على الموسم المطري الحالي، متأملا أن يكون موسماً مطرياً ممتازًا.



وقالت وزارة المياه والري أمس الاثنين، إن المعدل التراكمي لتخزين السدود وصل حتى إلى 93 مليون متر مكعب، بنسبة 27.7% من طاقتها الكلية البالغة 336.4 مليون م3.

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