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الثلاثاء، 08-03-2022 10:06 م

خبير نفط وطاقة لـ"الوكيل": البنزين محلياً وصل لـ 97قرشاً/لتر لولا تثبيت أسعار المشتقات النفطية

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الوكيل الاخباري - قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل إن أسعار النفط ما زالت تحلق عاليا، في العالم، وذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر الواردات الروسية من النفط والغاز.

 

وأضاف عقل لموقع "الوكيل الاخباري" أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي والحالي الى أرقام قياسية، وفي حالة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يرتفع سعر النفط إلى 150 دولار للبرميل، خاصة في ظل إعلان بايدن فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي دون أوروبا.

 

وأشار عقل إلى أن الأسعار ارتفعت حسب التسعيرة المثبتة منذ بداية اضافة اعلان

العام الحالي كما يلي:


بنزين 90 ارتفع 120 فلس بنسبة 14%
بنزين 95 ارتفع 120 فلس بنسبة 12%
الديزل ارتفع 170 فلس بنسبة 27%

 

وهذه الارتفاعات تعني أن سعر لتر البنزين 90 في الأردن يجب أن يسجل الآن 97 قرشاً، لكن قرار الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية حال دون ذلك.

 

وأكد أن هذه الارتفاعات العالية جدا والمرهقة جدا لن يتحملها المواطن والاقتصاد الأردني، وهناك احتمال ان تنعكس على أسعار بعض الخدمات مثل النقل.

 


 




 

 


 

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