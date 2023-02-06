بدء نقل مياه فيضان سد وادي شعيب وتحويلها للجزء الجنوبي من قناة الملك عبد الله

الوكيل الإخباري - بدأت سلطة وادي الأردن بنقل مياه فيضانات سد وادي شعيب من خلال خط ناقل من مفيض السد إلى قناة الملك عبدالله جنوبا ليتم تجميعها حيث تم إنجاز ما نسبته 85% من المشروع والذي يتكون من خط ناقل وبطول (3) كيلو و(400) متر وبقطر (630) مم وخزان للتهدئة.

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ويهدف تنفيذ هذا الخط للاستفادة من مياه فيضان سد وادي شعيب والتي تتكرر سنويا نتيجة امتلاء السد مع بداية كل موسم مطري ليتم الاستفادة منها في ري الوحدات الزراعية في مناطق الشونة الجنوبية.



وأشارت السلطة إلى أنه تم البدء بتشغيل سد وادي شعيب عام 1969 وسعته التخزينية حوالي (1) مليون و(250) ألف متر مكعب.



ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن مشاريع تطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي وهو ممول كمنحة من الوكالة الامريكية لتنمية الدولية USAID.