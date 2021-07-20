خطبة العيد: العيد هو عيد التسامي على النزاع و الخصوم

الوكيل الإخباري - أكد خطيب صلاة العيد في مسجد الملك الحسين، الدكتور زيد الكيلاني، أن شعار المسلم في يوم العيد يتمثل باللسان والقلب والعمل، وأن العيد لصلة الأرحام.

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وقال إن العيد هو عيد التسامي على النزاع و الخصوم، فلا نكبر الله بلساننا ونكبر الهوى بقطع أرحامنا.



وأضاف أن الرحمة موصولة بالعرش تقول اللهم صل من يصلني واقطع من قطعني، اللهم اجعلنا من الموصولين في هذا اليوم العظيم ومن المكبرين لك حقا الذين إن أتتهم نزع الشيطان يتذكرون الله تعالى”.



ونوه إلى أن الله تعالى ينال التقوى من المسلمين عند ذبح الأضحية، لافتا إلى أن الأضحية لاطعام الفقير والأهل والأهداء للأحباب والتوسع بالعلاقات الاجتماعية.

