آخر تطورات إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

كشف مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن لجنة تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" التكميلية أنهت تصحيح كافة المباحث والآن في المراحل الأخيرة من عملية التدقيق.

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وقال شحادة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" إنه كما جرت العادة سيتم تحديد موعد إعلان النتائج تكميلية التوجيهي، متوقعا أن يعلن وزير التربية والتعليم نهاية الأسبوع الحالي كحد أقصى الموعد المحدد للنتائج .



وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أكد أن إعلان نتائج تكميلية التوجيهي العام الحالي من المتوقع أن تكون في النصف الأول من شهر شباط القادم، قائلاً إنه الموعد أقرب بأن يكون حول 10 شباط.



وتقدم لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية، 81.614 مشتركا وانطلقت أولى جلساتها في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وانتهت في 15 كانون الثاني/ يناير.

