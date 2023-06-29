خطة مرورية تزامنا مع حركة نشطة في الأسواق وأماكن بيع الأضاحي

الوكيل الإخباري-

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توقع رئيس قسم سير وسط عمّان طارق الفريحات، الخميس، أن يكون هناك حركة نشطة في المواقع الترفيهية والأسواق التجارية وأماكن بيع الأضاحي، موضحا أن هناك خطة مرورية معدة مسبقا للتعامل مع هذه الحركة.وقال الفريحات، إن الشوارع الرئيسية قد تشهد أيضا حركة نشطة.وأضاف أنه تم توزيع رقباء السير على جميع مواقع بيع الأضاحي والمواقع الترفيهية والأسواق التجارية.ودعا إلى الالتزام في تعليمات رقباء السير والسرعات المحددة للشوارع وعدم إخراج الأطفال من نوافذ المركبات وقوف المركبة في الأماكن المسموحة.