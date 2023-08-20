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الأحد، 20-08-2023 06:34 م

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - سجلت دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في أمانة عمان، أرقاما غير مسبوقة بعدد طلبات الخدمة في شهر تموز الماضي، والتي بلغت 16 ألف طلب، مقارنة بـ9800 طلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب مديرة الدائرة المهندسة شتورة العدوان، فإن أسباب الزيادة تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تم تسجيلها، مؤكدة أن الحملات الصيفية ستتواصل لمكافحة الحشرات والقوارض في مناطق الأمانة كافة.

وتشمل عمليات مكافحة الحشرات، رش المناهل وأماكن تجمعات المياه والمكاره الصحية، والمسالخ ومحطات التنقية، والمحطات التحويلية، ومكبات النفايات والحاويات وأسواق الخضار، وفي الأماكن التي تعد بيئة مناسبة لتوالد الحشرات وناقلات الأمراض.

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