موعد إعلان نتائج الشامل

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الوكيل الاخباري – تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور أحمد فخري العجلوني، الأربعاء، قاعات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الصيفية للعام 2023.

واستمع العجلوني إلى ملاحظات الطلبة وآرائهم حول إجراءات الامتحان والأسئلة، وأبدوا ارتياحهم لإجراءات الامتحان، إذ لم تسجل أية شكاوى بخصوصه ولم تسجل أي مشكلة تقنية أثناء عقده.

وبحسب العجلوني، فإن نتائج امتحان الشامل للدورة الحالية، ستعلن في النصف الأول من أيلول المقبل، بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

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