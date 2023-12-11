الدفاع المدني ينقذ ثلاثة أشخاص في اربد ومديرية الأمن تحذر

الوكيل الاخباري - أنقذت فرق الإنقاذ المتخصصة اليوم، والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد، ثلاثة أشخاص تعرضوا للاختناق داخل بئر ماء فارغ يبلغ عمقه ستة أمتار.



وبين الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأشخاص تعرضوا للاختناق إثر قيامهم بأعمال صيانة داخل بئر ماء استخدموا خلالها مضخات سحب مياه تعمل على الوقود، ما أدى لتعرضهم لنقص في الأكسجين وضيق في التنفس وعدم القدره على الحركة.



وأشار إلى أن الطواقم المتخصصة استجابت للبلاغ بسرعة مكنتهم من إخراج الأشخاص بمهنية وحرفية حافظت على حياتهم، باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة .



في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بالموقع ، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتؤكد مديرية الأمن العام على تحذيراتها المتكررة في هذا المجال، وضرورة التقيد باجراءات السلامة العامة أثناء عمل الصيانة للآبار، وأخذ الاحتياطات اللازمه أثناء التعامل معها لمنع وقوع الاختناقات.

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