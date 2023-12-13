اتفاقية بين وزارة الزراعة والمجلس النرويجي للاجئين

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الزراعة مع المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمكين ودعم التعاونيات وصغار المزارعين والعاملين في القطاع بمحافظتي إربد والمفرق من الأردنيين واللاجئين، بقيمة 8.6 مليون دولار.



ويهدف المشروع الذي يأتي بإشراف الوزارة وتنفيذ جمعيات "هلفيتاس السويسرية"، و"إنقاذ الطفل"، و"تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، ومؤسسة نهر الأردن، إلى بناء قدرات الجمعيات المحلية الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي وصغار المزارعين، وبناء شراكات بين التجار والشركات الرائدة في جميع أنحاء المملكة.

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