دراسة لتخصيص 35 دونما لإيواء الكلاب الضالة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ الزرقاء حسن الجبور، الاثنين، عن دراسة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 35 دونما لإيواء الكلاب الضالة وإخضاع هذه التجربة للتقييم لمدة 90 يوماً لقياس الأثر الناتج عنها.



وأشار الجبور خلال اجتماع خاص لمناقشة إنهاء ظاهرة الكلاب الضالة إلى فكرة لإطعام الكلاب الضالة، للتخفيف من أثرها العدائي على المواطنين والأطفال والشيوخ والمسنين.



أكد، أهمية إيجاد حلول مبتكرة وسريعة وفعالة لإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة في المحافظة ودعم الأفكار والمقترحات الإبداعية المساهمة في حل هذه المشكلة.



وشدد الجبور على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف ذات العلاقة لإنهاء هذه الظاهرة بالسرعة القصوى.

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رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أعلن عن دعم القطاع التجاري للأفكار الإبداعية التي ستسهم في حل هذه الظاهرة.



وأكد شريم استعداد المطاعم في محافظة الزرقاء لتجميع الطعام الزائد والمتبقي يوميا بالتعاون مع جمعية عناية الرفق بالحيوان والبيئة، للمساهمة في إنجاح هذه الفكرة.



بدوره قال رئيس الجمعية أحمد التميمي، إن فكرة الجمعية تقوم على أن إطعام الحيوان يقلل من أثره العدائي في المجتمع، لافتاً إلى أن نجاح هذه التجربة سيكون من خلال تضافر الجهود كافة بين القطاعين العام والخاص.



وثمن التجاوب السريع من قبل محافظ الزرقاء لدعم هذه الفكرة الإبداعية التي بدأت تؤتي ثمارها بشكل أكبر.



وأشار إلى أن الجمعية تعمل على 3 مسارات، الأول للقطط والثاني للكلاب والثالث للطيور وفق عمل منهجي ومؤسسي.