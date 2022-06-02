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الخميس، 02-06-2022 10:33 ص

دعوات لدمج صناديق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي

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الوكيل الإخباري - دعا تقرير حالة البلاد 2021 إلى إعادة تنظيم القطاع الصحي لرفع جاهزيته وقدرته على التعامل مع الأزمات الصحية الوطنية.

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وأشار التقرير إلى ضرورة فصل مقدم الخدمة عن ممولها عن طريق دمج وتوحيد صناديق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي في صندوق واحد، بإنشاء صندوق وطني مستقل للتأمين الصحي الاجتماعي.


وأكد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية تحفيز الصناعات الدوائية المحلية ودعمها، وخاصة في مجال اللقاحات وتصنيع المستلزمات الوقائية.

 

وأوصى بتسريع تسجيل الدواء الأردني ليتم تسجيله خلال 6 أشهر من تقديم الطلب, وإلزام جميع القطاعات الصحية الرسمية بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الشراء الموحد في دائرة العطاءات المركزية.


كما أوصى بترتيب أولويات النظام الصحي للانتقال من التركيز على الطب العلاجي والتكنولوجيا الطبية المكلفة والتخصصات الطبية الدقيقة بنموذج الصحة العامة، الذي يركز على الوقاية من الأمراض والسيطرة على الجوائح المرضية التي تهدد صحة أعداد كبيرة من السكان وحياتهم.


ودعا إلى إيجاد مظلة إدارية ومرجعية واحدة ينضوي تحتها مقدمو الخدمات الصحية الرسمية، تمنع ازدواجية تقديم الخدمات الصحية وتمويلها، وتضبط الإنفاق .




 




 

 


 

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