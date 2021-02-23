دفعة جديدة لمستحقي القروض لموظفي الأمانة

الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى ، امس الاثنين ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و145 الف دينار ٠

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وبحسب مدير الصندوق ، حيان الحمصي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، فقد توزعت الدفعة وهي الاولى التي يتم إصدارها لهذا العام (2021 ) على 92 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ٠



وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.

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