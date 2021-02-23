الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

نقيب الفنين لـ الوكيل : السقار اجرى عملية لبتر اصبع قدمه

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول

تراجع أسعار الذهب عالميا

محافظ الطفيلة يوعز بمتابعة تطبيق أوامر الدفاع والاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 23-02-2021 02:33 م

بقيمة بلغت مليون و145 الف دينار

دفعة جديدة لمستحقي القروض لموظفي الأمانة

2202117115740756495044
أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى  ، امس الاثنين ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و145  الف دينار ٠ 

اضافة اعلان

وبحسب مدير الصندوق ، حيان الحمصي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، فقد  توزعت الدفعة وهي الاولى التي يتم إصدارها لهذا العام (2021 ) على 92 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ٠ 


وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

ddddd

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

2202121174319584903463

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

2202117114648839469842

ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

وزارة الزراعة

إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

22021229310875894816

محافظ الطفيلة يوعز بمتابعة تطبيق أوامر الدفاع والاشتراطات الصحية

أخبار متعلقة
جسر

الأمانة: إغلاق جسر المدينة الرياضية احترازيا

0d34acea-c779-400c-a8e8-8f25cd6fd2eb

عائلات عالقة بسبب الثلوج والطرق المغلقة

220212163344498403511

مدير الأمن العام يلتقي القادة والمديرين في الشرطة والدفاع المدني

22021216925997162156

وزير الأوقاف يطلع على واقع الخدمات في مقامات الصحابة بالمزار الجنوبي

تن

الأمانة : خصومات تشجيعية على ضريبة المسقفات

رو

توضيح من المعونة الوطنية بشأن تخفيض قيمة المعونات